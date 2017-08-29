Сахар признали наркотиком

Ученые Института сердца Сент-Люка (США) и некоммерческой организации Lahey Health заявили о том, что сахар вызывает привыкание и является наркотическим средством, подобно кокаину. Свои выводы они опубликовали в British Journal of Sports Medicine, однако при этом столкнулись с критикой со стороны других специалистов. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи пишут, что эффект от употребления углевода сахарозы подобен действию кокаина. Он изменяет настроение, стимулируя чувство наслаждения, и провоцирует человека к поискам сладкого.

Ученые ссылаются на результаты исследования поведения грызунов, которые между наркотиком и сахаром чаще выбирали последний. По их мнению, этот углевод вызывает более сильную зависимость, чем алкалоиды.

По словам других ученых, сахар действительно провоцирует проблемы со здоровьем, однако не вызывает привыкания у организма. Так, Хишам Зяуддин, психиатр из Кембриджского университета, говорит, что авторы статьи неверно интерпретировали результаты экспериментов над мышами, а его собственная работа, которую он написал в соавторстве в прошлом году, отрицает точку зрения на сахар как наркотическое средство.