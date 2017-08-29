Взрывы и выстрелы в Грозном

Сегодня утром в Грозном после серии выстрелов произошел взрыв, сообщили очевидцы события. На месте происшествия находится большое количество силовиков, передает Кавказский узел.

Взрыв, как сообщили очевидцы, произошел в десять часов утра после серии выстрелов из автоматического оружия в районе грозненской площади Минутка.

В настоящее время на месте инцидента наблюдается скопление военных, территория вокруг оцеплена. Жителям прилегающих кварталов сообщают, что проводились учения, и просят их не беспокоиться, говорится в сообщении на сайте "Кавказ.Реалии".

Информация о стрельбе и взрыве в Грозном от официальных источников пока не поступала.