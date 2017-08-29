Меркель попробует помириться с Эрдоганом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия попробует нормализовать отношения с Турцией еще при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, сообщает РИА Новости.

"Мы будем пробовать, но ситуация показывает, что Турция идет неверным путем в вопросе развития правового государства, это нужно просто констатировать", — сказала Меркель на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможна ли нормализация двусторонних отношений при Эрдогане.

Последнее время особенно напряженными стали отношения Турции и Германии, где, по утверждениям Анкары, нашли прибежище многочисленные противники действующей в республике власти, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Германия же критикует Турцию за ухудшение ситуации со свободой слова и аресты правозащитников.