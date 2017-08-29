В Армении расстреляли памятник Гарегину Нжде

В Сюникской области Армении расстреляли памятник Гарегину Нжде, сообщает «Новости Армения».
Фотографии памятника Нжде со следами выстрелов опубликовал пресс-секретарь губернатора области Вазген Сагателян на своей странице в Facebook. Памятник установлен на горе Хуступ.
По распоряжению губернатора Сюникской области Ваге Акопяна, создана комиссия, уполномоченная изучить состояние памятника и прилегающей к нему территории и представить предложения по реконструкции монумента и благоустройству соответствующей территории.
«Во избежание повторения подобных случаев вандализма губернатор поручил соответствующим органам усилить охрану памятника», - заявил пресс-секретарь губернатора.
Отметим, что сотрудничавшего с нацисткой Германией Гарегина Нжде армяне считают своим национальным героем.