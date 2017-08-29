ООН призвал разрешить таджикским женщинам выходить замуж за иностранцев

Члены Комитета по ликвидации расовой дискриминации призвали власти Таджикистана отменить поправку к Семейному кодексу, ограничивающую право иностранцев и лиц без гражданства, в том числе мигрантов, на вступление в брак с таджикскими женщинами, сообщает Центр новостей ООН.

По мнению экспертов, такие ограничения являются серьезным нарушением основных прав человека, в том числе права на выбор супруга.

"Комитет принимает к сведению заявление Таджикистана о том, что эта поправка призвана обеспечить защиту таджикских женщин от торговцев людьми. Вместе с тем комитет подчеркивает, что защитные меры никогда не должны приводить к нарушениям основополагающих прав и свобод, в том числе права на вступление в брак и права на выбор супруга", — говорится в заключениях комитета.

Доклад Таджикистана был заслушан на 93-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, прошедшем в Женеве. Ее участники рассмотрели периодические доклады Джибути, Эквадора, Канады, Кувейта, Новой Зеландии, Объеденных Арабских Эмиратов, России и Таджикистана о принятых законодательных, судебных, административных и других мерах, направленных на ликвидацию расовой дискриминации