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Жириновский поставил себя на второе место после Путина

 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью блогеру Юрию Дудю признался, что считает себя вторым по значимости и влиянию человеком в России. Видео беседы опубликовано во вторник, 29 августа, на YouTube-канале Дудя.

«Я сегодня на втором месте после Путина по значимости, по влиянию, по популярности, по доверию, — сказал Жириновский, уточнив, что имеет в виду масштаб всей страны. — И 18 марта я займу второе место на выборах президента. Минимум! А при определенных обстоятельствах могу победить».

В случае, если Путин вновь пойдет на выборы и одержит на них победу, лидер ЛДПР намерен попросить у главы государства назначения его на пост председателя правительства страны.

Политик также рассказал о своей первой встрече с Путиным, которая состоялась в 1996 году в приемной Павла Бородина, руководившего тогда Управлением делами президента. По словам Жириновского, если бы тот понял, что перед ним стоит будущий глава государства, то «начал бы разговаривать, что-то подсказал».

Лидер ЛДПР также сообщил, что обрадовался, узнав о том, что Борис Ельцин, занимавший тогда пост главы государства, назначил своим преемником именно Путина — «человека, хорошо знавшего страну».

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