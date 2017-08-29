Глава МИД ОАЭ: «Турция и Иран должны уйти из Сирии»

Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Заед Аль Нахайян выступил за уход Турции и Ирана из Сирии, передает Интерфакс.

«Для решения проблемы Сирии необходим уход из Сирии тех стран, которые пытаются повлиять на суверенитет Сирии. Я буду говорить откровенно: это Иран и Турция», - сказал глава внешнеполитического ведомства ОАЭ на брифинге по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД ОАЭ считает, что, "если они будут продолжать свои действия и рассматривать ситуацию с точки зрения конкуренции и колониальной истории и вмешиваться в арабские дела, то ситуация будет продолжаться, и проблемы Сирии перенесутся в другие страны".

При этом министр иностранных дел ОАЭ выразил надежду, что усилия России, Саудовской Аравии и Египта по сирийскому урегулированию все же увенчаются успехом.