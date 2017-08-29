Объем мирового рынка криптовалют превысил $160 млрд

Стоимость всех имеющихся в обращении электронных валют мира в понедельник выросла до рекордных $160 млрд благодаря росту курсов биткойна и эфира, пишет MarketWatch со ссылкой на данные сайта Coinmarketcap.

Биткойн, по последним данным Coindesk.com, торгуется на уровне $4397, что примерно на 2,7% ниже рекордного максимума. Эфир стоит $342,7, подешевев после июньского рекорда на $40.

Новый Bitcoin Cash (BCC или BCH), образовавшийся после августовского сплита, опустился с пикового значения на 3,6% - до $599.