Юнкер: «Украина не является частью НАТО или ЕС»

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер опроверг слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина является частью ЕС и НАТО, передает РИА Новости.

«Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то ни другое. Все должны это знать», — сказал он во время выступления перед послами Евросоюза.

Юнкер также подчеркнул, что в мире идут 60 войн, ни одна из которых не разворачивается на территории Европы, «если не считать Украину, которая не является европейской в смысле Евросоюза».