Пожар на мусорной свалке на улице Саттара Бахлулзаде (бывший Хутор) уже потушили. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, на территорию были привлечены пожарные расчеты и предотвращено распространение огня на расположенные рядом дома. Пострадавших в результате пожара нет.

* * * 16:34

В Бинагадинском районе Баку на улице Саттара Бахлулзаде (именуемой в народе Хутором) горят старые шины и мусорная свалка из бытовых отходов. Фото и видео пожара были распространены в соцсетях.

Раньше на этой территории был высокий забор, но, впоследствии разрушив его, место это превратили в свалку. Есть опасность того, что огонь может перекинуться на жилые дома.

Напомним: некоторое время назад haqqin.az подготовил репортаж о риске возникновения пожара на этой территории. Тогда жители выразили свое беспокойство в этой связи.

По их словам, в советское время здесь стояли гаражи, но затем на этой территории был построен жилой комплекс. Через некоторое время и этот комплекс был снесен, а место осталось пустовать. Несколько раз уже бывали тут пожары. Мусор на свалку выбрасывют обычно тайком по ночам.

Несмотря на неоднократные жалобы граждан в Исполнительную власть района, никаких мер по данному факту предпринято не было.