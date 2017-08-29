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Иран закрыл наблюдателям доступ на военные объекты

 

Представитель правительства Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что Тегеран не позволит кому-либо проводить инспекции его военных объектов.

«Военные объекты являются секретными, и никто не может получить доступ к ним», — цитирует его агентство Tasnim.

Таким образом Ноубах прокомментировал недавнее требование США в отношении проверок военных объектов Ирана в целях установления, соблюдает ли Тегеран соглашения по иранскому атому.

Ранее Вашингтон расширил санкции против Ирана, после чего иранский президент Хасан Роухани пригрозил выходом его страны из соглашения по национальной ядерной программе.

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