В США женщины в одежде монахинь пытались ограбить банк

ФБР проводит расследование по факту попытки ограбления банка в американском штате Пенсильвания двумя женщинами в монашеских рясах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в понедельник в населенном пункте Таннерсвиль. По данным полиции, две женщины в рясах вошли в отделение Citizens Bank, после чего одна из них достала оружие и потребовала у кассира выдать ей деньги. Полиция предполагает, что сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку, поэтому неудачливые грабительницы покинули банковское отделение ни с чем, отмечает телеканал ABC News.

Как подчеркивает полиция, обе женщины во время инцидента имели на себе облачение монахинь при соответствующих же головных уборах. Также указывается на то, что одна из них была в солнечных очках. Другие детали происшествия не оговариваются.