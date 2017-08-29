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Евросоюз может перенести подписание соглашения с Арменией комментарий директора Института ЕАЭС

Автор: Беседовал: Наир Алиев, отдел информации 

В понедельник армянские СМИ сообщили, что на встрече с участниками Всеармянского молодежного слета «Базе» президент Армении Серж Саргсян заявил, что уже осенью этого года Армения подпишет с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Что стоит за этим намерением? Сближение с ЕС и охлаждение отношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Россией? В беседе с haqqin.az директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин заявил, что так не думает.

«Замечу, что, например, дружественная России Сербия, взяв курс на вступление в ЕС, всячески подчеркивает, что будет продолжать сохранять тесные отношения с Российской Федерацией и не поддержит санкции против нее. Примерно то же самое делает руководство Армении: стремится развивать отношения в экономической области и с ЕАЭС (это приоритетный проект), и с Евросоюзом, отдавая себе отчет в том, что главным стратегическим союзником является Россия», - заявил Лепехин.

По его словам, Армения открыта для сотрудничества с ЕС, и ее лидеры всегда подчеркивали, что готовы сотрудничать с Евросоюзом в любых объемах и направлениях, за исключением лишь тех, что противоречат членству в ЕАЭС. «И такую позицию занимают все страны - члены Евразийского экономического союза. Так что мяч сегодня на стороне Брюсселя, который постоянно ставит какие-то условия и уже – после февральских договоренностей с армянской стороной – затянул движение к подписанию соглашения с Арменией».

«В такой ситуации я не исключаю, что осенью Армения вновь будет готова подписать соглашение с ЕС, а чиновники Евросоюза снова перенесут это подписание, поскольку им нужно не сотрудничество, а подчинение подписантов своим политическим и иным интересам. Что в случае с Арменией пока не проходит».

Собеседник отмечает, что не проходит подобный "номер" и в случае с Азербайджаном, которому ЕС предлагает то же самое, что и Армении и, еще ранее,  Украине.

«Чиновники ЕС предлагают странам Кавказа, Балкан и любым другим странам, которые они рассматривают в качестве своих реальных или потенциальных колоний, одно и то же: грантовую и кредитную поддержку элит в обмен на «реформы», за которыми стоит не что иное, как сдача подкупленными элитами национальных интересов своих стран», - уверен директор Института ЕАЭС.

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