В Литву прибыли американские истребители

Семь истребителей США F-15C Eagle приземлились во вторник на авиабазе в литовском городе Шяуляй для выполнения миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

"На авиабазу ВВС Литвы в Шяуляе приземлились семь американских истребителей F-15C Eagle, которые примут участие в миссии воздушной полиции НАТО в балтийских странах", — говорится в сообщении минобороны.

По данным ведомства, всего в миссии воздушной полиции примут участие около 140 американских военнослужащих.