Трамп «рассматривает все варианты» действий против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что «рассматривает все варианты» действий в отношении КНДР в связи с запуском ею ракеты в сторону Японии, передает CNN со ссылкой на официальную информацию из Белого дома.

«Мир получил последнее громкое и ясное сообщение Северной Кореи: этот режим презирает своих соседей, всех членов ООН и минимальные стандарты приемлемого поведения в международной политике», — говорится в заявлении президента США.

Трамп также указал, что «угрозы и дестабилизирующие действия» со стороны КНДР только усиливают изоляцию Пхеньяна.