Ливанская армия расположилась вдоль сирийской границы

После освобождения данной территории от боевиков ИГ подразделения ливанской армии закрепляются вдоль границы с Сирией и разворачивают здесь свои наблюдательные пункты, сообщил РИА Новости источник, приближенный к "Хизбалле".

"Армия Ливана закрепляется в районе погранперехода Мортабия и на высотах Халима на территории Ливана, пограничной с САР. Сирийская армия и бойцы сопротивления ливанской "Хизбаллы" закрепились на нулевой точке на границе на территории Сирии", — рассказал собеседник агентства.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 ранее захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно, без координации своих действий с сирийскими войсками и "Хизбаллой".