Адиль Усубов обратился к Рамилю Усубову: «В городе повсеместно режут животных»

В дни праздника Курбан массовый забой скота вне специально отведенных мест будет немедленно пресекаться правоохранительными органами, сообщил haqqin.az глава ветеринарной службы Баку Адиль Усубов.

Ветеринарная служба, отметил он, отвела для забоя скота в различных районах Баку пункты, где все животные пройдут ветеринарный контроль. Поскольку отправить в каждый магазин, к каждому прилавку по специалисту невозможно, было принято решение на период Курбан байрамы запретить забой также в местах продажи мяса.

«Вообще пора прекратить форменное безобразие, когда посреди города, на глазах у детей и туристов режут животных. Сейчас, во всяком случае, все места забоя с предусмотренными для этого санитарно-гигиеническими и техническими условиями определены и утверждены соответствующими структурами».

Теперь дело за правоохранительными органами, от которых требуется не допустить забоя не прошедших ветеринарный контроль животных, а тем более где попало.

Всего будет открыто 11 пунктов забоя в нескольких районах столицы – в Низаминском, Бинагадинском, Наримановском и др. Так что проблем с поиском соответствующих пунктов с ветеринарной проверкой возникнуть не должно.