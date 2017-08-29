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Иран будет производить свои истребители

 

Иран намерен начать производство тяжелого истребителя собственной разработки. Об этом, как передает агентство Tasnim, заявил министр обороны страны бригадный генерал Амир Хатами.

"Создание тяжелых боевых самолетов входит в планы ведомства, - сказал он. - Уже проведена подготовка к производству такого отечественного истребителя и завершены первоначальные исследования". 

Хатами также подчеркнул, что Ирану необходимо развивать собственные "стратегические военно-воздушные силы".

Кроме того, по словам главы ведомства, Иран добился определенного прогресса в производстве средств ПВО. "Ракетная система дальнего радиуса действия "Бавар-373", спроектированная и изготовленная иранскими специалистами, готова более чем на 85%", - отметил он.

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