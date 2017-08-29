Журналисты собрались у могилы Чингиза Мустафаева

Сегодня, 29 августа, в день рождения легендарного азербайджанского журналиста Чингиза Мустафаева, погибшего при мсполнении своего профессионального долга во время первой карабахской войны, группа из журналистов, сотрудников телеканала ANS и представителей общественности собралась у могилы покойного репортера. Об этом сообщает haqqin.az.

Журналисты, родственники, общественные деятели возложили цветы к могиле Чингиза Мустафаева.

В отличие от прошлых лет, в этот раз у могилы собралось довольно много людей, которые спустя четверть столетия продолжают скорбеть по честному, отважному и патриотичному журналисту.

Отметим, впервые после закрытия телеканала ANS официоз обошел стороной день памяти выдающегося журналиста. Более того, у могилы впервые появился наряд полиции.