Спецотряды ОМОНа и Росгвардии провели силовой рейд в ресторане «Маленькая Грузия» в Челябинске, где собрались криминальные авторитеты из Азербайджана.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ресторане выясняли отношения преступные группировки Рахмана Абдуллаева и одного из криминальных авторитетов Тракторозаводского района Челябинска Владимира Пузикова.

Из ресторана «Маленькая Грузия» вывезли и положили лицом на асфальт несколько десятков мужчин. В автозаках увезли около 50 человек.

Издание отмечает, что 47-летний Рахман Абдуллаев — правая рука челябинского «смотрящего» Ильхама Османова, лидера местной азербайджанской группировки. В 2015 году его и Османова задерживали в рамках дела о вымогательстве. Оба получили условные сроки. Абдуллаев также обеспечивал крышу овощебазы №4 в Екатеринбурге.

В то же время, агентство 74.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что в ресторане провели обыски; силовики забрали всех, кто был внутри, — «и посетителей, и поваров, а также людей из соседних заведений».

Кроме того, были осмотрены несколько автомобилей.

«Один из участников событий сидит на корточках возле Chevrolet с пистолетом в руках, по всей видимости, разряжая его в присутствии сотрудников ОМОН», — описал происходящее спецкор.