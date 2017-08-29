«Карабах» назвали «маленькой девочкой», «гадким утенком» и… победителем Лиги чемпионов

Популярный футбольный портал Goal.com, как и многие другие известные издания, посвятил статью азербайджанскому клубу «Карабах» в связи с его историческом выходом в групповой этап Лиги чемпионов.

«Главного кандидата на роль боксерской груши в Лиге чемпионов сравнивают с «Барселоной», - пишет сайт. – О «Карабахе», который будет первым представителем Азербайджана в главном еврокубке, есть что рассказать.

Возможно, «Рома» - это клуб с большими традициями, у которого больше всех болела голова после жеребьевки группового раунда. Итальянцы попали в группу «С» вместе с действующим чемпионом Англии «Челси» и мадридским «Атлетико», который за последние годы дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Но группа «С» стала также домом для самой альтернативной команды этого розыгрыша. «Карабах» стал первым представителем Азербайджана на самой большой сцене европейского футбола».

Как и другие СМИ, Goal.comне обошел стороной историю «Карабаха», назвав команду «клубом беженцев».

«Клуб, основанный в 1951 году, сегодня является самой могущественной силой в стране. Кроме того, что более важно, они представляют огромное количество беженцев в Азербайджане. Это потому, что «Карабах» происходит из города Агдам, территория которого после войны с Арменией оказалась под контролем соседней страны. После всех этих несчастий многочисленные беженцы из этого региона расселились по всему Азербайджана. Несмотря на войну, «Карабах» выигрывал титулы, но пули и бомбы заставили клуб переехать в Баку».

Портал рассказывает о больших вложениях в спорт, сделанных Азербайджаном, и напоминает про «Атлетико», который несколько лет назад носил на майках рекламу нашей страны.

«Вы очень хорошо знаете, что «Атлетико», который станет соперником «Карабаха», несколько лет назад получил спонсорскую поддержку от правительства Азербайджана. Вкладывались деньги и в национальный спорт, и «Карабах» - «маленькая девочка» нынешней Лиги чемпионов – извлек дивиденды из этой ситуации.

«Карабах», четыре раза подряд выигравший чемпионат Азербайджана, стал постоянно участвовать в групповом турнире Лиги Европы. И даже был очень близок к выходу в 1/16 финала, но из-за гротескной ошибки арбитра не смог переиграть миланский «Интер».

Goal.comназывает «Карабах» «гадким утенком» этой Лиги чемпионов, но предупреждает, что никому не будет легко в матчах с азербайджанской командой.

«Даже если вы опытный боксер, не стоит думать, что вам будет легко с этой «грушей». Борьба исторически в крови у «Карабаха», а его болельщики всегда берут с собой флаг страны, сообщая всему миру: Агдам – это Азербайджан.

«Карабах», который называют «Кавказской «Барселоной», показал свою конкурентоспособность, победив «Копенгаген» - важную фигуру в европейском футболе.

Участие в турнире – уже мечта для «Карабаха». Любое место в группе, кроме последнего, и не очень плохая разница забитых и пропущенных мячей будут сюрпризом. Но будьте уверены, «Карабах» - уже победитель, так как представляет народ, потерявший территории в стране, где нет больших футбольных традиций».