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Известному азербайджанскому каскадеру ампутировали ногу. Он в беде! Помогите! SOS!

Автор: Отдел спорта 

Известный азербайджанский каскадер, основатель каскадерской группы на «Азербайджанфильм» Надир Мугбилов перенес инфаркт. В результате осложнений ему ампутировали ногу.

Надир Мугбилов

C 2015 года Мугбилов, на счету которого такие фильмы, как «Последний рейс», «Убийство в ночном поезде», «Приговор», «Прокурор» и другие, жил и работал в казахстанском городе Степногорск. Сейчас он хочет вернуться в Баку, но у его родственников нет средств на транспортировку и дальнейшее его лечение.

«В 2015 году в нашем городе Степногорске, который находится в Акмолинской области в Северном Казахстане, я познакомился с удивительным человеком по имени Надир, - рассказывает друг каскадера Тлеужан Ашимов. – Работая в средней школе N1 заместителем директора, меня заинтересовало предложение Надира Мугбилова открыть в нашей школе секцию каратэ. Вскоре она была открыта и получила большую популярность. Слава об этой секции разошлась по всему городу. В 2016 году команда под руководством Надира Мугбилова добилась больших результатов и была признана одной из лучших в Акмолинской области.

Но судьбе было угодно, чтобы с Надиром случился страшный случай. У него произошел инфаркт, а после этого - инсульт. Болезнь стала прогрессировать, один из тромбов ушел в ногу. Приехали врачи из областного центра, но и они не смогли спасти правую ногу.  

Сейчас Надир находится в хирургическом отделении больницы Степногорска. После инсульта он не может говорить. Мы обратились за помощью к азербайджанской общине Степногорска. Активную помощь оказал глава общины Сабир Керимов, поддержали и родители учеников Надира. Но он хочет на Родину, хочет увидеть своих родственников. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто знает знаменитого режиссера, сценариста, спортсмена. Обращаюсь ко всем азербайджанцам. Надиру нужна ваша помощь!».

Пока Надиру Мугбилову помогают только казахи и местные азербайджанцы. Также сообщается, что транспортировка возможна только самолетом, так как больной не выдержит долгого пути. Кроме того, Надиру необходим сопровождающий, желательно - квалифицированный медик.

Желающие помочь могут связаться с Тлеужаном Ашимовым по телефону +77051250109 (whatsapp).

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