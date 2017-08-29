Додона обвинили в измене родине

Представители внепарламентской партии Молдовы "Действие и солидарность", которой руководит экс-кандидат в президенты Майя Санду, обратились к генпрокурору по поводу действий президента Игоря Додона, обвинив его в измене родине и действиях, направленных на разжигание национальной вражды.

"Сегодня партия "Действие и солидарность" направила заявление в адрес генпрокурора относительно действий Игоря Додона, который, по нашему мнению, совершил два преступления. Речь идет о статье 337 Уголовного кодекса - "Измена родине" и статье 346 - "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни", — заявил журналистам после подачи заявления юрисконсульт партии Сергей Литвиненко.

При этом он не стал вдаваться в подробности, о каких именно нарушениях идет речь.

Ранее бывший министр обороны республики Анатолий Шалару заявил, что намерен добиться привлечения Додона к уголовной ответственности "из-за действий, направленных на подрыв национальной оборонной системы Молдавии".