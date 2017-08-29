Золото подорожало до нового максимума почти за год

Цены на золото в ходе сегодняшних торгов достигли максимальных значений с сентября 2016 года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на драгметалл в ходе торгов на бирже Comex поднималась на 1,2% до $1331,18 за унцию. К 14:40 мск контракты на золото торговались на отметке $1326 за унцию, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Усиление динамики цен на золото эксперты, опрошенные РБК, связывают с ухудшением ожиданий инвесторов относительно монетарной политики ведущих Центробанков.

На прошедшем 24—26 августа саммите в американском Джексон-Хоуле не было сделано никаких заявлений относительного того, какими темпами Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский Центробанк будут ужесточать денежно-кредитную политику, повышая процентные ставки, объясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. «Это заставило инвесторов задуматься о том, что Центробанки пока не готовы к этому шагу», — указал он.