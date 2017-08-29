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Каталония может стать независимой в октябре

 

Каталонские власти проведут референдум о независимости 1 октября, даже если Конституционный суд (КС) Испании признает его незаконным.

Об этом заявил во вторник представитель правительства автономной области Жорди Туруль, чьи слова приводит агентство Europa Press.

"Мы подчинимся только парламенту Каталонии со всеми последствиями", - заверил он. Туруль утверждал, что Народная партия и Испанская социалистическая рабочая партия "хотят заставить молчать народ, а правительство автономной области хочет дать ему слово, чтобы он определил свое будущее".

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