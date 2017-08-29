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«Деньги получил не Мехман Алиев, а Эйнулла Фатуллаев» новый поворот

Автор: Отдел информации 

Сегодня, 29 августа, следственное управление Минналогов допросило главу фонда Наджафа Наджафова, заместителя ИА Туран Шахина Гаджиева. Об этом haqqin.az сообщил сам Ш.Гаджиев.

Следственное управление начало расследование деятельности фонда Н.Наджафова. Отметим, одним из шести учредителей фонда является Мехман Алиев.

В частности, Ш.Гаджиева спросили о грантах, выделенных в 2011 году посольством Норвегии и фондом Сороса фонду Н.Наджафова.

Шахин Гаджиев

Однако haqqin.az известны обстоятельства регистрации и получения данных грантов. Дело в том, что в 2011 году глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев, отбыв более четырех лет в застенках, вышел на свободу указом президента Азербайджана. Ранее Э.Фатуллаев был оправдан Европейским судом по правам человека и с журналиста были сняты все обвинения.

После освобождения из тюрьмы Э.Фатуллаев решил возобновить свою журналистскую деятельность и получил из посольства Норвегии, фонда Сороса и фонда Маршала гранты на создание медиа-проекта haqqin.az. Однако у Э.Фатуллаева не было зарегистрированной организации, на счет которой могли бы поступить деньги. И тогда он обратился с просьбой к руководству “Туран” получить гранты на проект посредством журналистского фонда Наджафа Наджафова.

В беседе с haqqin.az Э.Фатуллаев заявил: «Я получил тогда примерно от Сороса, правительств Норвегии и Германии более 200 тысяч долларов на создание проекта haqqin.az. Наш сайт создавался на западные деньги, а не деньги правительства, как это утверждают многие. И Мехман Алиев с Шахином Гаджиевым это знают.

Эйнулла Фатуллаев

Ранее я обратился с просьбой к Мехману Алиеву и Шахину Гаджиеву, поскольку они защищали мои права, когда я находился в тюрьме. У меня не было зарегистрированной организации. Более того, задача фонда и заключается в содействии журналистским проектам. И с чувством большой благодарности я вспоминаю, что они помогли мне. Я смог создать сайт. Так что деньги получил я, а не Мехман Алиев».

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