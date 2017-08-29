Uber прекратит следить за клиентами

Сервис Uber отключит функцию отслеживания местоположения клиентов в течение пяти минут после завершения поездки. Об этом агентству Reuters сообщил глава службы безопасности компании Джо Салливан.

До начала сентября Uber выпустит обновление официального приложения для iOS-устройств, после чего программа будет обмениваться данными геолокации только во время использования сервиса. Кроме того, компания намерена выпустить обновление для гаджетов на платформе Android, однако срок его выхода пока не раскрывается.

По словам Салливана, Uber допустила ошибку, не рассказав пользователям о целях сбора информации. Согласно официальной версии, отслеживание местоположения в течение пяти минут после завершения поездки было необходимо для повышения уровня безопасности пользователей и выбора более удобных площадок для высадки пассажиров.

Как считает Reuters, подобные изменения являются попыткой компании восстановить свою репутацию после серии скандалов, завершившихся отставкой главы Uber Трэвиса Каланика.

Напомним, в середине апреля 2017 года издание The Information сообщило о том, что сервис для вызова такси Uber использует систему для отслеживания действий конкурентов. Программное обеспечение, получившее название Hell, позволяло изучать местоположение машин сервиса Lyft и тарифы на поездку. По данным издания, шпионская система применялась в период с 2014 по 2016 год.

В конце того же месяца водитель Lyft Михаэль Гонзалес подал на Uber в суд, обвинив компанию в нарушении права на неприкосновенность своей частной жизни и недобросовестной конкуренции.