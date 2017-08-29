Подписаться на уведомления
 

Uber прекратит следить за клиентами

 

Сервис Uber отключит функцию отслеживания местоположения клиентов в течение пяти минут после завершения поездки. Об этом агентству Reuters сообщил глава службы безопасности компании Джо Салливан.

До начала сентября Uber выпустит обновление официального приложения для iOS-устройств, после чего программа будет обмениваться данными геолокации только во время использования сервиса. Кроме того, компания намерена выпустить обновление для гаджетов на платформе Android, однако срок его выхода пока не раскрывается.

По словам Салливана, Uber допустила ошибку, не рассказав пользователям о целях сбора информации. Согласно официальной версии, отслеживание местоположения в течение пяти минут после завершения поездки было необходимо для повышения уровня безопасности пользователей и выбора более удобных площадок для высадки пассажиров.

Как считает Reuters, подобные изменения являются попыткой компании восстановить свою репутацию после серии скандалов, завершившихся отставкой главы Uber Трэвиса Каланика.

Напомним, в середине апреля 2017 года издание The Information сообщило о том, что сервис для вызова такси Uber использует систему для отслеживания действий конкурентов. Программное обеспечение, получившее название Hell, позволяло изучать местоположение машин сервиса Lyft и тарифы на поездку. По данным издания, шпионская система применялась в период с 2014 по 2016 год.

В конце того же месяца водитель Lyft Михаэль Гонзалес подал на Uber в суд, обвинив компанию в нарушении права на неприкосновенность своей частной жизни и недобросовестной конкуренции.

546 просмотров


Старости
В Азербайджане 42 албанские церкви на грани уничтожения
В Азербайджане 42 албанские церкви на грани уничтожения SOS!
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
30 Авг 32° / 23°
31 Авг 34° / 23°
1 Сен 34° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0367 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

В Тегеране мужчина с ножом напал на прохожих есть убитый и раненые
Израиль вернул своего посла в Египет
Минфин США заблокировал средства главного казначея ИГИЛ
Вице-премьер Японии: "Мотивы Гитлера могли быть верными"
Uber прекратит следить за клиентами
«Деньги получил не Мехман Алиев, а Эйнулла Фатуллаев» новый поворот
Каталония может стать независимой в октябре
Золото подорожало до нового максимума почти за год
Додона обвинили в измене родине
Известному азербайджанскому каскадеру ампутировали ногу. Он в беде! Помогите! SOS!
«Карабах» назвали «маленькой девочкой», «гадким утенком» и… победителем Лиги чемпионов
Российский ОМОН уложил несколько десятков криминальных авторитетов из Азербайджана фото
Журналисты собрались у могилы Чингиза Мустафаева
Иран будет производить свои истребители
Адиль Усубов обратился к Рамилю Усубову: «В городе повсеместно режут животных»
Ливанская армия расположилась вдоль сирийской границы
Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев с праздником Курбан
Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение Мингячевира
Трамп «рассматривает все варианты» действий против КНДР
В Ереване снайпер застрелил мужчину, взявшего в заложники девушку
В Литву прибыли американские истребители
Пожар на Хуторе Обновлено; фото; видео
Евросоюз может перенести подписание соглашения с Арменией комментарий директора Института ЕАЭС
В США женщины в одежде монахинь пытались ограбить банк
Иран закрыл наблюдателям доступ на военные объекты
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться