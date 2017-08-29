Минфин США заблокировал средства главного казначея ИГИЛ

Министерство финансов США заблокировало «всё имущество и финансовые интересы» главного казначея террористической организации «Исламское государство», находящиеся под юрисдикцией Соединённых Штатов. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Отмечается, что Салим Мустафа Мухаммед аль-Мансур состоит в особом списке международных террористов в связи с его сотрудничеством с ИГИЛ.

«Минфин продолжает работать совместно с правительством Ирака, чтобы выявить финансовые сети ИГИЛ независимо от географического положения», — заявил директор департамента по контролю за иностранными активами Минфина Джон Смит.