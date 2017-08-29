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Израиль вернул своего посла в Египет

 

Посол Израиля в Египте Давид Гуврин и персонал дипмиссии во вторник вернулись в Каир после восьми месяцев отсутствия, сообщает официальное информационное агентство арабской республики МЕНА.

Возвращение представителя Тель-Авива в Каир прошло спустя несколько недель после появления информации об окончании переговоров об обеспечении мер безопасности в отношении персонала посольства в египетской столице.

В декабре 2016 года израильский посол Давид Гуврин и персонал дипмиссии покинули Каир. В феврале 2017 года сотрудники посольства Израиля в Египте получили распоряжение остаться на родине из-за опасений относительно их безопасности.

Отметим, что Египет — одна из двух арабских стран, наряду с Иорданией, с которой у Израиля есть дипломатические связи.

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