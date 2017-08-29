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Азербайджанских спортсменов выдворили из Антальи: массовое хулиганство

 

Нескольких известных азербайджанских спортсменов на днях с позором выставили из отеля Sirene Belek в турецкой Анталье, пишет издание yenicag.az со ссылкой на очевидцев происшествия.

Названы имена бойца MMA Гюндюза Набиева, чемпиона мира по универсальным боям Санана Дуньямалиева, кикбоксера Орхана Меликова, чемпиона мира по смешанным единоборствам Этигата Атакишиева, борца Турхана Гурбанова, а всего в Sirene Belek отдыхали 15 человек, которых сопровождал один из ответственных работников ИВ Шамкирского района. Покинуть отель попросили всех.

Поводом для изгнания спортсменов из Азербайджана стали их хулиганские выходки: в состоянии алкогольного опьянения они сбрасывали туристов в бассейн, приставали к женщинам, в общем, вели себя чересчур раскованно. Администрация отеля два дня терпела разгул спортсменов, но потом все же выставила их на улицу.

«К сожалению, такой инцидент имел место. Мы были вынуждены выпроводить этих постояльцев. Распив немало спиртного, они мешали отдыхать другим гостям», - не скрыли работники Sirene Belek.

Примечательно, что один из спортсменов – Дуньямалиев уже привлекался в Азербайджане к уголовной ответственности за хулиганство. В 2010 году он был осужден условно. Однако спустя пять лет Дуньямалиев засветился на разборках у дома торжеств Kral.

У Дуньямалиева и его друзей тогда разгорелся конфликт с тренером Шахрияром Аббасовым. Спортсмен пришел на «разборку» с ружьем и произвел несколько выстрелов, выбив стекла в нескольких окнах Kral.

В ходе завязавшейся драки ножевое ранение получил один из его приятелей-спортсменов. После инцидента Дуньямалиев добровольно явился в полицию и сдал огнестрельное оружие. Однако ответственности за свой поступок не избежал и 1,5 года провел в тюрьме. Срок его заключения истекал на днях, но судя потому, что он успел накуролесить в Турции, освободили его раньше.

Другой участник конфликта у дома торжеств Kral - Бахман Шафиев спустя год совершил еще более тяжкое преступление: сбил насмерть пешехода на своем автомобиле марки Gelandewagen.

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