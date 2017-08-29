Бой между военными США и протурецкими оппозиционерами в Сирии

Военнослужащие США, размещенные в Сирии, были атакованы и вступили в перестрелку с бойцами сирийской оппозиции, пользующимися поддержкой Турции. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на полковника американских сухопутных войск Райана Диллона.

Райан Диллон является официальным представителем штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"). Эта операция проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США для борьбы с группировкой "Исламское государство".

"Наши силы подверглись обстрелу и открыли ответный огонь, а затем передислоцировались в безопасный район", - приводит Reuters слова полковника Диллона.

По словам Диллона, коалиция предупредила Турцию о "недопустимости" действий повстанцев, которых поддерживает Анкара.