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Генпрокуратура и МВД о задержании убийцы в Кюрдамире

Автор: Отдел информации 

В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры следственных и оперативно-розыскных мероприятий было раскрыто совершенное в марте в Кюрдамирском районе убийство, говорится в совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры и МВД, поступившем в haqqin.az.

Согласно информации, житель села Еникенд Кюрдамирского района Намик Губатов был убит выстрелом из огнестрельного оружия в собственном доме 22 марта текущего года.

По факту в прокуратуре Кюрдамирского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД, районной прокуратуры и отделения полиции оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Н.Губатова выстрелом из ружья «TOЗ-8» на почве личного конфликта убил его односельчанин Рахим Мирзоев, который был трижды судим за кражу и умышленное нанесение вреда здоровью.

Р.Мирзоев был задержан сотрудниками полиции 26 августа, орудие преступления – ружье было обнаружено в хлеву его дома и изъято в качестве вещественного доказательства.

Решением суда в отношении Р.Мирзоева избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по делу.

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