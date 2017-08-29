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СМИ раскритиковали Меланью Трамп за выбор обуви для поездки в Техас фото

 

В СМИ иронично восприняли фотографии первой леди США Меланьи Трамп, снятые перед отправлением ее и мужа, президента США Дональда Трампа, в Техас, где продолжаются наводнения, вызванные ураганом «Харви», передает CNN.

На фотографиях Меланья запечатлена в туфлях-лодочках на высоком каблуке.

«Если честно, это очень хорошие туфли. Но являются ли высокие шпильки подходящей обувью для посещения района, страдающего от наводнения?» — отметил портал Daily Beast.

«Они супервысокие, и может, она носит их, чтобы держаться подальше от наводнений, а мы просто странные, раз делаем из этого большую проблему», — прокомментировала ситуацию газета Metro.

Как отмечает The Hollywood Reporter, по прибытии на место первая леди сменила туфли на белые кроссовки.

Корреспондент CNN в Белом доме Кейт Беннетт опубликовала в твиттере комментарий самой Меланьи, назвав печальным то, что все беспокоятся только о ее туфлях во время национальной катастрофы.

 

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