Содокладчики ПАСЕ едут в Баку

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Штефан Шеннах и Сезар Флорин Преда посетят Азербайджан в сентябре. Об этом на своей странице в Twitter написал содокладчик Стефан Шеннах.

«Содокладчики в течение ближайшего месяца посетят Баку», - отметил С.Шеннах.

Напомним, что в последний раз содокладчики были в Азербайджане 12-14 июня. В Баку они провели ряд встреч в правительстве страны, а также встретились с представителями гражданского общества и официальными лицами. С.Шеннах заявил, что первоначальная версия их отчета будет представлена и обсуждена на октябрьской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.