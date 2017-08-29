Роухани обвинил Эр-Рияд в поддержке террористов

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Саудовская Аравия должна прекратить оказывать поддержку террористам в Йемене и Сирии, передает агентство Рейтер.

"Вмешательство Саудовской Аравии в Йемене и ее поддержка террористов в Йемене и Сирии являются основными препятствиями для улучшения связей между Тегераном и Эр-Риядом. Саудовской Аравии следует прекратить поддерживать террористов", — приводит агентство заявление Роухани, которое он сделал в телевизионном интервью.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.