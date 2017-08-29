Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo в своем Фейсбуке опубликовал карикатуру про ураган в американском штате Техас.

Изображение будет показано в новом выпуске на обложке журнала.

На карикатуре изображены протестующие неонацисты, которых смывает поток воды. Также нарисованы восемь флагов Третьего рейха. От людей на поверхности торчат лишь несколько рук и одна нога.

«Господь существует! Он утопил всех неонацистов в Техасе», — говорится в подписи к рисунку.

Американский штат Техас серьезно пострадал в результате урагана «Харви». Ранее в другом штате, Виргиния, в городе Шарлотсвилле прошел митинг ультраправых, на котором в том числе были и неонацисты. В результате стычек ультраправых и антифашистов пострадали десятки людей.