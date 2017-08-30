Берлин предупредил США о «ледниковом периоде» в отношениях с Россией

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль при посещении США раскритиковал введение новых санкций против России и предупредил о «ледниковом периоде» в отношениях с Москвой. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

«Мы бы не хотели полностью разрушать наши экономические отношения с Россией», — сказал Габриэль на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

￼Дипломат также отметил, что в Европе скептично относятся к санкциям США против Ирана, так как они могут поставить под угрозу существующий ядерный договор.