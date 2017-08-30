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В Узбекистане милиция задержала тысячи «бесцельно гулявших» граждан

 

В городе Ургенч Хорезмской области Узбекистана в ходе проведенного в ночь на 27 августа мероприятия были задержаны 3706 человек, которые «бесцельно» гуляли после 9 часов вечера, сообщает местное отделение Радио «Свобода».

Отмечается, что выражение «бесцельно гулявшие» приводится в сообщении УВД Хорезмской области.

В пресс-службе МВД Узбекистана сообщили, что большая часть задержанных была арестована на сутки и отпущена после привлечения к штрафу. С остальными были проведены профилактические беседы.

Однако в МВД не смогли уточнить, на основании какого правонарушения «бесцельно гулявшие» граждане были привлечены к административному штрафу.

По словам адвоката из Ургенча, согласно законодательству Узбекистана, «бесцельное уличное гулянье» не считается преступлением или правонарушением.

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