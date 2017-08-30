Подписаться на уведомления
 

Армяне нарушили перемирие 155 раз

 

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 155 раз.

С позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском и Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Агстафинском, Газахском, Товузском и Кедабекском районах.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

361 просмотров


Старости
В Азербайджане 42 албанские церкви на грани уничтожения
В Азербайджане 42 албанские церкви на грани уничтожения SOS!
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
31 Авг 34° / 23°
1 Сен 34° / 23°
2 Сен 34° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0367 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

Посол о возможном вступлении Турции в путинский союз
Азербайджанцы на Porsche Cayenn открыли стрельбу на уральской свадьбе
На армяно-азербайджанской границе пройдет мониторинг
Путин и Трамп скрепили Россию и США одной цепью наша аналитика
СГБ продолжает борьбу с основным источником финансирования терроризма Изъяты десятки кг наркотиков
Визит Эрдогана в Баку отложен
Новый теракт в Афганистане: есть жертвы
Северную Корею хотят оставить без нефти
Лех Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину
Эльмар Мамедъяров едет в Венгрию
В США хотят судить телохранителей Эрдогана
Заместитель Саргсяна едет в Баку
Узбекский лидер уволил своего пресс-секретаря и главу гостелекомпании
В России расстреляли армянского бизнесмена
В Пентагоне отказались выполнять указ Трампа
Цены на нефть снижаются
Ким Чен Ын поручил проводить больше ракетных испытаний
Армяне нарушили перемирие 155 раз
Пхеньян подтвердил испытание баллистической ракеты
Лавров обсудит в Катаре кризис между арабскими странами
Действующая чемпионка мира по боксу умерла в возрасте 26 лет
В Узбекистане милиция задержала тысячи «бесцельно гулявших» граждан
«Карабах» в Лиге чемпионов не будет играть на Республиканском стадионе
Берлин предупредил США о «ледниковом периоде» в отношениях с Россией
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру про ураган в Техасе фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться