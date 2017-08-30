Подписаться на уведомления
 

В Пентагоне отказались выполнять указ Трампа

 

Министр обороны США Джеймс Мэттис объявил, что военнослужащие, открыто признавшие свою трансгендерность, продолжат служить в Вооружённых силах США. Об этом сообщает USA Today.

"После консультации с секретарем Совета нацбезопасности США я выскажу свое мнение президенту относительно реализации его политического направления. Тем временем все по-прежнему остается на своих местах", — заявил Мэттис.

Также глава Пентагона подчеркнул, что он мало терпим к политике, которая снижает эффективность вооруженных сил страны во время конфликтов.

При администрации Барака Обамы Пентагон отменил давний запрет на службу трансгендеров в ВС США. Согласно приказу Обамы, они получали всю необходимую медицинскую помощь, в том числе имели право на проведение им операции по смене пола.

1156 просмотров


Старости
В Азербайджане 42 албанские церкви на грани уничтожения
В Азербайджане 42 албанские церкви на грани уничтожения SOS!
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
31 Авг 34° / 23°
1 Сен 34° / 23°
2 Сен 34° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0367 AZN
1 RUB   =   0.0289 AZN

Новостная лента

Посол о возможном вступлении Турции в путинский союз
Азербайджанцы на Porsche Cayenn открыли стрельбу на уральской свадьбе
На армяно-азербайджанской границе пройдет мониторинг
Путин и Трамп скрепили Россию и США одной цепью наша аналитика
СГБ продолжает борьбу с основным источником финансирования терроризма Изъяты десятки кг наркотиков
Визит Эрдогана в Баку отложен
Новый теракт в Афганистане: есть жертвы
Северную Корею хотят оставить без нефти
Лех Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину
Эльмар Мамедъяров едет в Венгрию
В США хотят судить телохранителей Эрдогана
Заместитель Саргсяна едет в Баку
Узбекский лидер уволил своего пресс-секретаря и главу гостелекомпании
В России расстреляли армянского бизнесмена
В Пентагоне отказались выполнять указ Трампа
Цены на нефть снижаются
Ким Чен Ын поручил проводить больше ракетных испытаний
Армяне нарушили перемирие 155 раз
Пхеньян подтвердил испытание баллистической ракеты
Лавров обсудит в Катаре кризис между арабскими странами
Действующая чемпионка мира по боксу умерла в возрасте 26 лет
В Узбекистане милиция задержала тысячи «бесцельно гулявших» граждан
«Карабах» в Лиге чемпионов не будет играть на Республиканском стадионе
Берлин предупредил США о «ледниковом периоде» в отношениях с Россией
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру про ураган в Техасе фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться