В Пентагоне отказались выполнять указ Трампа

Министр обороны США Джеймс Мэттис объявил, что военнослужащие, открыто признавшие свою трансгендерность, продолжат служить в Вооружённых силах США. Об этом сообщает USA Today.

"После консультации с секретарем Совета нацбезопасности США я выскажу свое мнение президенту относительно реализации его политического направления. Тем временем все по-прежнему остается на своих местах", — заявил Мэттис.

Также глава Пентагона подчеркнул, что он мало терпим к политике, которая снижает эффективность вооруженных сил страны во время конфликтов.

При администрации Барака Обамы Пентагон отменил давний запрет на службу трансгендеров в ВС США. Согласно приказу Обамы, они получали всю необходимую медицинскую помощь, в том числе имели право на проведение им операции по смене пола.