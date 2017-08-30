Узбекский лидер уволил своего пресс-секретаря и главу гостелекомпании

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев освободил от должности руководителя своей пресс-службы Асаджона Ходжаева, сообщают в среду источники в Аппарате главы государства.

Этот пост Ходжаев занимал с марта. До этого он работал в Аппарате премьер-министра, был директором Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, занимал должности генерального директора Агентства по интеллектуальной собственности и замглавы Узбекского агентства связи и информатизации.

Одновременно в отставку отправлен и.о. председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана Бабур Алиханов. Это уже третий глава НТРК, лишившийся своего поста за последнее время. До него эту должность занимали Хуршид Мирзахидов и Алишер Хаджаев.

Причины отставок не оглашаются.