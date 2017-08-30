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Заместитель Саргсяна едет в Баку

Автор: Отдел информации 

Делегация Армении в ПА Евронест 20 сентября прибудет в Баку, сообщает армянская газета «Грапарак».

Согласно информации, армянскую делегацию возглавит зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян. Стоит отметить, что председателем этой партии является президент Армении Серж Саргсян.

Ранее на различных мероприятиях в Баку принимали участие Ваган Ованнесян, Степа Сафарян, Арташес Гегамян и Теван Погосян. Ожидается, что они также войдут в состав армянской делегации, которая прибудет в Баку 20 сентября.

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