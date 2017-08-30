В США хотят судить телохранителей Эрдогана

Суд США во вторник предъявил обвинения 15 охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за участие в беспорядках у резиденции посла в Вашингтоне в середине мая. Об этом говорится в распространенном заявлении прокуратуры округа Колумбия.

Обвинения "в сговоре с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью," также были предъявлены двоим гражданам Канады и двоим же из США. В документе подчеркивается, что 19 обвиняемых "совершили нападение с использованием опасного оружия" и "интенсивно избивали ногами протестующих", участвовавших в мирной демонстрации в мае. Всем обвиняемым грозит до 15 лет тюремного заключения.

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из которых получили серьезные ранения.