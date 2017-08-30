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Лех Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину

 

Экс-президент Польши Лех Валенса считает, что Украину до сих пор не приняли в Евросоюз потому, что она очень сильно зависит от России. Об этом он заявил в интервью газете "Сегодня".

"Существует две философии. Одни говорят: "Постарайтесь выровнять, что возможно, и только потом присоединитесь". И в конце отыграть гимны. Другие говорят: "Нет! Открыть! Кто выживет, тот жить будет". Какая из них лучше? Могу сказать, что Польша была немного дальше, менее зависела от России, и ей можно было раньше присоединиться к Евросоюзу согласно первой концепции", – сказал Валенса.

"Украина – большая страна. И сильно зависима от России. Поэтому с ней труднее. Европа не в состоянии впитать такую страну", – добавил он.

Валенса уверяет, что когда был польским президентом, то работал над тем, чтобы Польша, Украина и Беларусь одновременно вступили в ЕС.

"Мой дед меня учил, а потом и отец, что нет свободной Польши без свободной Украины. У меня это в крови, в воспитании. Поэтому я делал все для того, чтобы шли мы все вместе. Но, к сожалению, не удалось", – посетовал Валенса и добавил, что "если бы это удалось, то Россия была бы сейчас дезорганизована".

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