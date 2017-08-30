Северную Корею хотят оставить без нефти

Япония и США после принятия в Совбезе ООН заявления с осуждением осуществленного 29 августа КНДР пуска ракеты приступят к рассмотрению проекта резолюции об усилении санкций в отношении Пхеньяна, предусматривающей введение запрета на экспорт нефти в КНДР, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.



Это подтвердил постоянный представитель Японии при ООН Коро Бэссё.

По его мнению, в нынешней ситуации "необходимо принять новую резолюцию о санкциях" против КНДР. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о запрете экспорта нефтепродуктов в Северную Корею, Бэссё отметил, что "такой вариант рассматривается".

Также, по данным дипломатических источников телеканала, Япония и США, начиная со среды, приступят к обсуждению проекта резолюции с другими странами в ООН.