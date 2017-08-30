Визит Эрдогана в Баку отложен

Перенесен визит в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом журналистам сообщил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.
По его словам, в настоящее время ведется работа над определением новой даты визита.
Р.Т. Эрдоган должен был пребыть в Азербайджан с двухдневным - 10 - 11 сентября - визитом для участия в 6-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан -Турция.
При этом посол заявил, что трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии состоится 5 - 6 сентября, как то и было запланировано.