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СГБ продолжает борьбу с основным источником финансирования терроризма Изъяты десятки кг наркотиков

 

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой Государственной Безопасности, с начала 2017 года был предотвращен незаконный ввоз в страну в общей сложности свыше 44 килограммов наркотических средств, а также сильнодействующих психотропных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.

По данным фактам возбуждены 11 уголовных дел и привлечены к уголовной ответственности 24 граждан Азербайджана и один гражданин Ирана.

В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты 14 кг героина, 14 кг опиума, свыше 12 кг высушенной марихуаны, 4,5 кг гашиша, 1531 капсул психотропных веществ, а также пистолет «Макарова», два ружья и большое количество различных патронов.

По факту о незаконном обороте наркотиков в соответствующие правоохранительные органы для дальнейшего исследования была направлена информация о 287 лицах.

В пресс-службе СГБ отмечают, что решительная борьба с незаконным оборотом наркотиков является одной из самых важных задач, стоящих перед международным сообществом. Кроме того, что наркотики наносят значительный ущерб национальному генофонду, доходы от наркобизнеса направляются на финансирование других транснациональных преступлений, и в частности терроризма, что повышает уровень опасности подобного рода деятельности.

Государство постоянно держит в центре своего внимания координацию деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, а также практику расширения международного сотрудничества в этой сфере.

СГБ, наряду с другими правоохранительным органами, продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотиков и случаями их транзита через территорию Азербайджана и держит под контролем соответствующую оперативную обстановку. В ходе проводимых в данной связи мероприятий у преступников изымается большое количество разного вида наркотических средств.

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