На армяно-азербайджанской границе пройдет мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, планируется проведение 31 августа 2017 года очередного мониторинга на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, сообщает пресс-служба Минобороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару, Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг со стороны Армении проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Огниен Йович.