Конец августа выдался урожайным по части новостей, касающихся российско-американских отношений. Здесь и приостановление выдачи россиянам виз в США, и назначение нового российского посла в Вашингтон, и новые санкции против Москвы из-за Северной Кореи, и подготовка Кремлем контрсанкций. Все эти разнородные события сплетаются в тугой клубок, который распутать двум странам будет чрезвычайно трудно. Но кто-то должен будет этим заняться...

В Вашингтон летит хайдлайнер

В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин назначил нового посла в США. Им стал 62 летний кадровый дипломат Анатолий Антонов, который до этого был заместителем министра иностранных дел и заместителем министра обороны. В американской столице Антонова знают. Он вел, работая в минобороны, переговоры с США по ограничению стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороне, по многосторонним механизмам экспортного контроля, а, перейдя в МИД, продолжил курировать тематику военного и военно-технического сотрудничества.

В Америке его называют "дипломатом громыковского типа", имея в виду репутацию бывшего советского министра иностранных дел, у которого было прозвище "Мистер "Нет". "Это - продолжение тенденции, которую мы наблюдаем по всей Европе, куда Москва посылает дипломатов-хардлайнеров почти советского разлива", - комментирует назначение Антонова Хезер Конли, заведующая европейской и евразийской программами в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Впрочем, в нынешней ситуации иного и быть не могло. Каких либералов и поклонников американского образа жизни типа первого российского главы МИД Андрея Козырева Москва пошлет в Вашингтон, когда отношения становятся все хуже и хуже.

Американцам теперь остается вспоминать о "старом добром" после Кисляке, который был известен в Вашингтоне своими обходительными манерами и шикарными банкетами. Правда, со времени избрания президента Трампа Кисляк, который в ходе кампании встречался с высокопоставленными эмиссарами будущего президента также стал персоной нон-грата и даже был назван "главным российским шпионом" в Америке. Но вины его в том не было никакой--он просто делал свою работу, а всю ответственность за полулегальные контакты несли американцы.

Бывший американский посол в России Александр Вершбоу, который вел переговоры с Антоновым, говорит, что с ним будет общаться намного труднее, чем с Кисляком. Последний делал ставку на "мягкую силу", а нынешний будет "упертым резонером". По словам американского дипломата Антонов не просто говорит, а действительно свято верит, что НАТО со всех сторон окружает Россию и этому надо всячески препятствовать.

Антонов занял весьма жесткую позицию в связи с событиями 2014 года на Украине, квалифицировав их как государственный переворот. Он, поддержавший вхождение Крыма в состав России, в феврале 2015 года был внесён в санкционные списки Евросоюза и Канады, а в сентябре 2015 года — в санкционный список Украины. В этой связи Кремль опасался, что Антонову не дадут "зеленый свет" и в Вашингтоне, но там никаких санкций на него наложено не было. Видимо госдепартамент опасался, что Москва в ответ не даст агреман новому послу США в Москве Джону Хантсману, у которого тоже репутация хардлайнера.

Многие американские аналитики между тем не склонны драматизировать ситуацию в связи с назначением Антонова. "Я не думаю, что он займется обструкцией, - говорит Мэттью Рожански, эксперт по России в Вильсоновском центре Вашингтона. - Я полагаю, что это не его миссия, что он вполне может вести продуктивные переговоры".

Со своей стороны аналитическая компания Stratfor считает, что Антонов отправлен в Вашингтон, чтобы добиваться прогресса на переговорах с американцами по ряду принципиальных вопросов, таких как Сирия и Иран. Новый посол займет жесткую позицию, но, как полагают аналитики Stratfor, есть надежда, что, имея столь солидный дипломатический и военный опыт, Антонов не допустит коллапса этих переговоров.

85 дней ожидания визы

Вот уж неделя как вступило в силу постановление Минфина США о приостановке выдачи американских виз по всей России. Такие действия стали ответной реакцией США на меры, принятые Российской Федерацией в конце июля 2017 года по резкому ограничению численности сотрудников дипломатических миссий США в России. 1 сентября 2017 года процедуру выдачи виз возобновят, но только в посольстве США в Москве, а в других регионах она приостановлена на неопределенный срок.

Посольство США даже объявило приблизительные сроки ожидания неиммиграционных виз при обращении в посольство в Москве. Так, подающим в Москве на самую распространенную, так называемую VisitorVisa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) предстоит ожидание в 85 календарных дней. При этом многим россиянам, которые были записаны на собеседования для получения неиммиграционной визы США в американском посольстве в Москве после 1 сентября, сообщили об их отмене. Теперь американское посольство предложило российским гражданам просить визу в США в других странах, где сроки ожидания меньше. Например, период ожидания собеседования на Visitor Visa в посольстве США в Киеве составляет четыре дня, в Тбилиси — восемь, Пекине — четыре, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23.

Haqqin.az подробно написал о том. что перевалочным пунктом для россиян, желающих попасть в Америку может стать Баку, и я с выводами издания совершенно согласен. Азербайджан как государство СНГ в этом, как и во многих других планах намного предпочтительнее для граждан России, чем другие соседние государства.

Но проблема въезда россиян в Америку действительно серьезная. Автор этих строк в 2015-ом получил многократную американскую визу на три года за два с половиной дня без всякого собеседования. Ну а теперь визовая оттепель в отношениях с США прошла. Мы вернулись чуть ли не к временам железного занавеса, хотя этот занавес стал слишком ржавым и скрипучим.

Кто в этот виноват? Хочется сказать - чума на оба ваши дома. Россия высылает из страны 755 сотрудников американских дипломатических миссий. На то надеялось ее руководств – что граждане страны будут по-прежнему ездить в Америку как к себе на дачу в Подмосковье? "Мелочность", как об этом шаге госдепа заявила представитель российского МИДа М. Захарова? Ну а как бы отреагировала Москва, если бы США выслали из страны не 35 дипломатов, как это сделал перед своим уходом Барак Обама, а половину от числа американских дипломатов, которые сейчас пакуют вещи? На войне как на войне, а дипломатический фронт в этом плане не слишком отличается от военного.

Санкции, контрсанкции, контр-контрсанкции... Где конец?

«Первое впечатление, что американские авторы этих решений (приостановления выдачи виз) затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти, - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. - Это логика известная - это логика тех, кто организует «цветные революции».

Ох уж это пугало "цветных революций"! Украинский майдан напугал российских деятелей до такой степени, что теперь они видят "цветных революционеров" где угодно, даже у себя под кроватью.

Но и американские лидеры тоже нагнетают, как могут. Только что Минфин США расширил свой санкционный список в связи с действиями КНДР. В него добавлены аж четыре россиянина и одна российская компания.

Казалось бы, мелочь на фоне крупного пакета санкций, принятого конгрессом и подписанного Трампом. Но в нынешней крайне нервозной ситуации и такая мелочь может спровоцировать новый виток противостояния. МИД России после объявления американского Минфина заявил о подготовке ответных мер. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Заданный еще администрацией Барака Обамы «тренд» на последовательный развал двусторонних отношений продолжен, - сказал Рябков. - С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс. На столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи».

Эта история говорит о том, что в России время ожиданий, связанных с приходом в США президента Трампа закончилось. Теперь будет око за око...

Сотрудничество как неизбежность

Но при всей тяжести ситуации представляется, что Россия и Америка обречены начать уже в ближайшее время договариваться по ключевым мировым проблемам.

У Путина положение довольно серьезное. Через полгода в России должны состояться президентские выборы. Американские санкции не слишком влияют на его популярность. Возможно даже поднимают рейтинг на волне антизападных настроений. На гнев российских граждан в связи с визовыми проблемами и возникшими неудобствами дяде Сэму также не следует рассчитывать. Другое дело международные дела. У Москвы друзей и надежных союзников на всему периметру границ не осталось почти совсем.Надежды на Трампа не оправдались. Отношения с новым французским президентом Макроном пока не определились. На выборах осенью в Германии у власти, скорее всего, останется Ангела Меркель, которая видит в Путине традиционного противника.

Новые газовые нити в Западную Европу оказались под вопросом. Экономические санкции распространились и на солидные европейские компании, которые имели дело с Москвой. Широко анонсированный "поворот на Восток пока смотрится лишь как проект. Китай слишком осторожен, договариваться с ним трудно.

У Дональда Трампа положение еще хуже. Расследование связей ключевых членов его команды и ближайших родственников с российскими представителями будет продолжаться очень долго, а результат ничего хорошего ему не сулит. С Китаем разворачивается настоящая торговая война. Иран угрожает вновь запустить свою ядерную программу.

В Афганистане Америка увязла в войне, которая продолжается уже 16 лет, миллионы долларов потрачены, как пишет в одном из своих последних номеров The Washington Post на выведение никому не нужных экзотических пород коз и создание школ, в которых нет учеников. Эксперты в один голос говорят об имитации Трампом стратегии и в Афганистане, и в Сирии, и в Венесуэле. Большая пресса Америки ежедневно клюет его за бесчисленные промахи, безответственные заявления и пустые обещания. Рейтинг президента опустился до самого низкого уровня за всю новейшую историю США.

У России и Америки - разные цели и интересы. Но они скованы одной цепью международных проблем. Без участия российских военно-космических сил разгром ИГИЛ, жить которому, как сказал глава Пентагона осталось считанные дни был бы проблематичным. В случае вывода всех американских войск из Афганистана полчища фундаменталистов могут устремиться в страны Центральной Азии, к границам России. Терроризм стал настолько глобальной темой для всего мира, что бороться с ним в одиночку практически невозможно. А есть еще, как все мы уже чувствуем, глобальное потепление климата, проблема, которую не понимает нынешний, но поймет будущий лидер Америки. Россия и Америка обречены на сотрудничество, хотя оно пока является, и будет оставаться в ближайшие годы пунктирным, как маршруты еще не проложенных на карте дорог.