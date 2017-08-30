Посол о возможном вступлении Турции в путинский союз

Посол Турции в Баку Эркан Озорал заявил в среду, что окончательного решения по присоединению Анкары к таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) пока нет. По словам дипломата, данный вопрос требует тщательного рассмотрения.

"Точного решения по этому вопросу нет. Это экономический и политический вопрос. Он будет тщательно рассмотрен, после чего будет принято окончательное решение", — сказал посол журналистам.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕврАзЭС, создав зону свободной торговли. Страна надеется завершить соответствующие переговоры в 2017 году, сообщил министр. По его словам, прежде чем говорить о таможенном соглашении с Евразийским экономическим союзом, Анкара должна завершить переговоры о режиме свободной торговли, касающиеся в том числе инвестиций. Зейбекчи отметил, что для Турции важно, чтобы это не помешало ее таможенному соглашению с ЕС.